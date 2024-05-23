Dolar
32.21
Euro
35.01
Altın
2,347.52
ETH/USDT
3,769.50
BTC/USDT
67,928.00
BIST 100
10,844.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Meşhed’de cenaze töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Eskişehir'de sağanak ulaşımı aksattı

Eskişehir'de şiddetli yağış, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Yavuz Emrah Sever  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Eskişehir'de sağanak ulaşımı aksattı

Eskişehir

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Tramvay seferlerinde de bir süre aksama oldu.

Özellikle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, TEKSAN Sanayi Sitesi, Eskişehir Toptancılar Sitesi ve Oto Galericiler Sitesi'ndeki bazı yollarda su birikintileri oluştuğu gözlendi.

Çifteler ilçesinde ise bazı tarım arazileri doludan zarar gördü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danıştay 10. Daire Başkanlığına İbrahim Topuz seçildi
Adnan Oktar silahlı suç örgütünün "güncel yapılanması" davasına devam edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Zorba ve Yıldız'ın ailelerine başsağlığı mesajı
Doğu Anadolu'nun kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldırdığı sonradan belirlenen 27 zanlıya tutuklama talebi

Benzer haberler

Eskişehir'de sağanak ulaşımı aksattı

Eskişehir'de sağanak ulaşımı aksattı

Meslektaşları şehit Fethi Sekin'in adını taşıyan tesiste güvenli sürüş eğitimi alıyor

Eskişehir'de personel servisi ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Eskişehir'deki okulları gezen ilkokul öğrencileri sınıfları tiyatro sahnesine dönüştürdü

Eskişehir'deki okulları gezen ilkokul öğrencileri sınıfları tiyatro sahnesine dönüştürdü
Başkentte sağanak etkili oluyor

Başkentte sağanak etkili oluyor
Şehirdeki işini bırakarak yerleştiği kırsal mahallede küçükbaş hayvan yetiştiricisi oldu

Şehirdeki işini bırakarak yerleştiği kırsal mahallede küçükbaş hayvan yetiştiricisi oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet