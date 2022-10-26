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Eskişehir'de çocuk oyun parkına yakılarak zarar verildi

Eskişehir'de yanıcı madde dökülerek ateşe verilen çocuk oyun parkı, kullanılamaz hale geldi.

Emrah Yaşar   | 26.10.2022
Eskişehir'de çocuk oyun parkına yakılarak zarar verildi Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA

Eskişehir

Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Adayolu Sokak'taki parkın içerisinde bulunan çocuk oyun alanı kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce yanıcı madde dökülerek ateş verildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, çocuk oyun alanı kullanılamaz hale geldi.

Tepebaşı Belediyesi, ortak kullanım malzemelerine herkesin sahip çıkması gerektiğini, yakılan oyun grubunun en kısa sürede yenilenerek yeniden çocukların hizmetine sunulacağını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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