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Eskişehir'de çimento fabrikasının geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Eskişehir'de bir çimento fabrikasında bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Yavuz Emrah Sever  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Eskişehir'de çimento fabrikasının geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever/AA

Eskişehir

Eskişehir-Bursa kara yolu Çukurhisar Mahallesi yakınlarındaki bir çimento fabrikasında bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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