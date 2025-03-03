Eskişehir'de çimento fabrikasının geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Eskişehir'de bir çimento fabrikasında bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Eskişehir
Eskişehir-Bursa kara yolu Çukurhisar Mahallesi yakınlarındaki bir çimento fabrikasında bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.