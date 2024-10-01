Eskişehir'de belediye otobüs şoförünün kucağındaki çocukla araç kullanması kamerada
Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait kent içi ulaşımda kullanılan halk otobüsünün şoförü, kucağında çocukla araç kullandı.
Eskişehir
Tepebaşı ilçesindeki Yaşamkent istikametinde hizmet veren 74 numaralı otobüste, şoförün kucağındaki çocukla araç kullanması bir yolcu tarafından kayda alındı.
Cep telefonuyla çekilen kayıtlarda emniyet kemeri de takmayan şoförün kucağındaki çocukla ilerlerken, "Büyükşehir Belediyesi'nin hizmeti" ifadelerini kullanması yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.