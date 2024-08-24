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Eskişehir'de 112 hattını meşgul eden 35 kişiye ceza uygulandı

Eskişehir'de yılbaşından bu yana 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere arayarak meşgul ettikleri gerekçesiyle 35 kişiye idari para cezası verildiği bildirildi.

Yavuz Emrah Sever  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Eskişehir'de 112 hattını meşgul eden 35 kişiye ceza uygulandı

Eskişehir

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere aramanın cezasının 2 bin 52 lira olduğu, tekrarı halinde bu tutarın 2 katının uygulandığı belirtildi.

İl genelinde yılın başından bu yana gereksiz aramalar nedeniyle 35 kişiye toplam 77 bin 976 lira ceza verildiği aktarılan açıklamada, 112 hattının sadece acil çağrılar için kullanılması gerektiği vurgulandı.

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