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Eskişehir ve Kahramanmaraş'taki PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede

Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Emrah Yaşar  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Eskişehir ve Kahramanmaraş'taki PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA

Eskişehir

Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda Eskişehir'de yakalanan şüpheliler M.S.K. ve B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından M.S.K. ve B.A, Eskişehir Adliyesi'ne, Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan M.K. ise bu kentteki adliyeye götürüldü.

Eskişehir'deki şüphelilerin savcılıktaki sorgularının sürdüğü, M.K'nin ise nöbetçi hakimlikçe Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya lojistik destek sağladıkları, yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında 20 Haziran'da operasyon düzenleyen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, M.S.K, B.A. ve M.K'yi gözaltına almıştı.

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