Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir'de 23 Haziran'da gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından çevik kuvvet polisleri eşliğinde adliyeye getirildi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden birinin cezaevinde bulunduğu bildirildi, Antalya'da yakalanan bir şüphelinin de işlemleri, bu şehirde gerçekleştirildi.

Her iki şüphelinin işlemleri, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yapıldı.

Şüphelilerin 15'i savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 2,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis suçuna yönelik Eskişehir ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti.