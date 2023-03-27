Dolar
19.09
Euro
20.58
Altın
1,957.08
ETH/USDT
1,765.00
BTC/USDT
27,823.00
BIST 100
5,034.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı Batı Kudüs’te İsrail Meclisi önünde protesto gösterisi düzenleniyor.
logo
Gündem

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Emrah Yaşar  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Eskisehir

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren Bursa ve Kütahya illerinin batı kesimlerinde, yarın ise sabahın ilk saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden zirai don uyarısı
THY'nin Tel Aviv seferleri İsrail'deki protestolar nedeniyle iptal edildi
Teröristlerle fotoğrafı bulunduğu iddia edilen doktora 15 yıla kadar hapis istemi
Şaptan 13 yıldır ari Trakya'ya hastalığın gelmemesi için yoğun çaba sarf ediliyor
Malatya'da depremzedeler için 4 bin 301 çadır ve 7 bin 200 konteyner kuruldu

Benzer haberler

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
Doğu'da 7 ilde sağanak etkili olacak

Doğu'da 7 ilde sağanak etkili olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet