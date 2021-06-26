Eski Yargıtay üyesi Mustafa Simavlı'ya FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Yargıtay yapılanmasında "grup sorumlusu" olduğu belirtilen eski Yargıtay üyesi Mustafa Simavlı'ya örgüt üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.
Ankara
Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Simavlı hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Simavlı'ya "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasının onanmasını kararlaştırdı.
Davanın geçmişi
Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen Simavlı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmış, 2 Nisan 2019'daki karar duruşmasında da hakkındaki hüküm açıklanmıştı.
FETÖ'nün Yargıtay yapılanmasında "grup sorumlusu" olduğu belirlenen Simavlı, iddiayı reddetmiş, hakkındaki tanık ifadelerinde çelişki bulunduğunu söylemişti.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren Simavlı, FETÖ üyesi olmadığını savunmuştu.
Simavlı'nın yargılandığı davanın 15 Mart 2018'deki celsesinde tanık sıfatıyla dinlenen eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, sanığın, Yargıtay'a "cemaat mensubu" kurul üyelerinin talebiyle seçildiğini söylemişti.
Aynı duruşmada dinlenen tanık eski Yargıtay üyesi Günal Akyol da Simavlı'yı İzmir'e atandıktan sonra 2008'de tanıdığını, burada Birol Çengi, Mehmet Sait Demiröz ve Simavlı ile sohbet toplantılarına katıldığını anlatmıştı.
Akyol, bu grubun sorumlusunun Demiröz ve Simavlı olduğunu belirtmiş, Simavlı'nın evinde de toplantı yapıldığını ifade etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.