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Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban adliyeye sevk edildi.

Tanju Özkaya, Cankut Taşdan   | 02.09.2022
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban adliyeye sevk edildi

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Ban ve beraberindeki şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Ardından adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.

Şüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

Yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada 29 Ağustos'ta Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile gözaltına alınan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirilmişti.

Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakalamıştı.

İki şüpheli de "delil karartma" suçundan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

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