Dolar
18.19
Euro
18.23
Altın
1,726.25
ETH/USDT
1,531.30
BTC/USDT
19,793.00
BIST 100
3,164.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Karadeniz Samsun'da başladı
logo
Gündem

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban'ın Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı

Yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın Yunanistan'a gitmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Kemal Karadağ   | 30.08.2022
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban'ın Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve dün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince yakalanan Ban, Milas'a kendisine ait olmayan ve daha önce kullanmadığı bir araçla geldi.

Ban, Muğla'ya gelişi sırasında polis kontrol noktalarından kurtulmak için farklı güzergahları kullandı.

Yurt dışına kaçacağına yönelik ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat ekiplerince takibe alınan Ban'ın, Muğla'ya ulaştığında bir yat ile Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi.

Malta bandralı yatın kaptanının, Yunan kara sularına bıraktığı yata bağlı küçük sürat motoruyla Bodrum Marina'ya geleceği, buluşmanın ardından Ünsal Ban'ın sürat motoruyla yata geçeceği öğrenildi.

Yatın kaptanı ve mürettebatının şirket kayıtları ortaya çıktı

Yurt dışına kaçış için kullanılacak yatın kaptanının ve mürettebatının Ban'ın şirketlerinde çalışma kaydı bulunduğu belirlendi.

Kaptan ve mürettebat da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşı ile paylaşma, tehdit ve şantajla suçlanan, THK Üniversitesini zarara uğratmaktan da hakkında çok sayıda dava bulunan Ünsal Ban'ın "ev satın alma yoluyla vize sahibi olduğu" ve Yunanistan'a kaçacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank TEKNOFEST KARADENİZ'de konuştu: Türkiye artık üreten ve ihraç eden olacak
Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardıma devam ediyor
Dalgıçlar Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban'ın Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı

Benzer haberler

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban'ın Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban'ın Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı

Muğla'da yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan'ın milletimizin sabrını zorlaması yüz yıllık kuyruk acısının yansımasıdır

Milli Savunma Bakanı Akar: (Yunanistan'ın S-300'lerle tacizi) Bu kadar aleni şımarıklık kabul edilemez

Milli Savunma Bakanı Akar: (Yunanistan'ın S-300'lerle tacizi) Bu kadar aleni şımarıklık kabul edilemez
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Yunanistan'ın S-300 füze sisteminden Türk jetlerine taciz

Yunanistan'ın S-300 füze sisteminden Türk jetlerine taciz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet