Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.
İstanbul
62 yaşında vefat eden Coş için Fatih Camisi'nde ilkindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenazede Hüseyin Avni Coş'un babası Nurullah Coş, annesi Feride Coş, kardeşi Abdullah Coş ve kızları Tuba Eroğlu, Nihal Paksoy ile Hatice Beyza Coş taziyeleri kabul etti.
İstanbul İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Coş, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze namazına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın başta olmak üzere merhumun ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.