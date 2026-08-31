Eski milletvekili Mehmet Cevdet Selvi için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Vefat eden 18. ve 22. Dönem Eskişehir, 20. Dönem İstanbul ve 23. Dönem Kocaeli Milletvekili Mehmet Cevdet Selvi için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.