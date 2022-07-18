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Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanık hakkında gerekçeli karar tamamlandı

Eski kız arkadaşını silahla alıkoyduktan sonra yüzüne kimyasal madde attan sanık Soner Bolat'ın, Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesince 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçesi tamamlandı.

Tanju Özkaya   | 18.07.2022
Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanık hakkında gerekçeli karar tamamlandı

Ankara

Hakim Dr. Haluk Çolak'ın yazdığı karara göre, Mamak ilçesinde yaşayan mağdur Sultan S, ayrıldığı erkek arkadaşı Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Bolat, 5 Ocak'ta iş yerine gitmek için evinden ayrılan kadının yolunu kesip belindeki ruhsatsız silahı göstererek, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim." diyerek tehdit etti.

Bolat, silah zoruyla yakınlardaki çocuk parkına götürdüğü mağdurun yüzüne kimyasal madde attı. Mağdurun yüzünün belirli bölgelerinde ikinci derece yanık ve buna bağlı kalıcı izler oluştu.

Takdiri indirim yapılmadı

Gerekçeli kararda, yargılama sonunda sanığa, "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli yaralama" suçlarından ceza verildiği, sanığın "basit cinsel saldırı" suçundan ise yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat ettirildiği belirtildi.

Saldırı sonucunda meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak sanık hakkında ceza tayin edilirken alt sınırdan uzaklaşıldığı aktarılan kararda, "Sanığın eylemini silahtan sayılan bir aletle (kimyasal madde) işlediğinden cezası takdiren yarı oranında artırılmış, sanığın eylemi sonucunda kadının yüzünde sabit iz kalmasına neden olduğundan bu ceza da bir kat artırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda kararda, kimyasal madde kullanarak mağduru yaralayan sanığın, "nitelikli yaralama" suçundan 3 yıl olan cezasının bir kat artırılarak 6 yıla çıkarıldığı aktarıldı.

Sanığın eylemi silahla işlediği kabul edilerek, bu cezada da bir kat artırıma gidildiği vurgulanan kararda, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan sanığın 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Kararda iki suçtan toplam 18 yıl hapis cezası alan sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarından dolayı hakkında takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.

Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamının kararlaştırıldığı bildirildi.

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