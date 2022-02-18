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Eski Fazilet Partisi İl Başkanı Erdoğan'ın cenazesi Rize'de defnedildi

Ankara'da hayatını kaybeden eski Fazilet Partisi Rize İl Başkanı Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, memleketi Rize'de toprağa verildi.

Fikret Delal   | 18.02.2022
Eski Fazilet Partisi İl Başkanı Erdoğan'ın cenazesi Rize'de defnedildi

Rize

Başkentte bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Erdoğan'ın cenazesi, Hacı Bayram Veli Camisi'nde dün düzenlenen törenin ardından Güneysu ilçesine getirildi.

Erdoğan için Güneysu Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine, babası Hızır Erdoğan ve diğer yakınlarının yanı sıra Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Ortaköy köyünde aile mezarlığına defnedildi.

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