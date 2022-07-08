Dolar
17.31
Euro
17.63
Altın
1,744.87
ETH/USDT
1,232.00
BTC/USDT
21,902.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Eski Dışişleri Bakanı Türkmen, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Eski Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi İlter Türkmen, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sefa Mutlu   | 08.07.2022
Eski Dışişleri Bakanı Türkmen, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

İstanbul

Türkmen için Teşvikiye Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Türkmen'in Türk bayrağına sarılı tabutu cuma namazı öncesi musallaya konulurken, eşi Füsun Türkmen ve oğlu Güner Türkmen taziyeleri kabul etti.

Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından polislerce cenaze aracına taşınan Türkmen'in naaşı, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

İlter Türkmen

Dışişleri Bakanlığındaki görevine 1949 yılında başlayan Türkmen, Türkiye'nin Atina, Moskova ve Paris Büyükelçiliği yanı sıra BM Daimi Temsilciliği görevlerini yürüttü.

12 Eylül askeri darbesi sonrası kurulan Bülend Ulusu hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Türkmen, 3 yıl bu görevde kaldı.

Türkmen, 1991'de emekli olmasının ardından 1996'ya kadar BM Genel Sekreter Yardımcısı unvanı ile Filistin Mültecilerine Yardım Teşkilatı Genel Komiseri görevini de yürüttü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'yla afet riskleri azaltılacak
İstanbul'daki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Ankara Valiliğinden bayramda kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Eski Dışişleri Bakanı Türkmen, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Eski Dışişleri Bakanı Türkmen, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti

Selde Kastamonu'dan Sinop açıklarına sürüklenen cenaze yeniden defnedildi

Srebrenitsalı anne, 11 Temmuz'daki törende oğlu ve eşini toprağa verecek

Srebrenitsalı anne, 11 Temmuz'daki törende oğlu ve eşini toprağa verecek
Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi toprağa verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi toprağa verildi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de cenaze törenine katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de cenaze törenine katıldı