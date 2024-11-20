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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye tutuklama talebi

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Başak Akbulut Yazar  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye tutuklama talebi

Istanbul

Mahruki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 12 Kasım'da yaptığı paylaşımlara ilişkin soruşturmada ifade vermek için avukatları ve yakınlarıyla beraber İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Basın mensuplarına daha sonra açıklama yapacağını dile getiren Mahruki, savcılıkta ifade verdi.

Mahruki, bunun ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiası kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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