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Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkanı Ali Sezal'ın cenazesi toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkanı Ali Sezal, son yolculuğuna uğurlandı.

İzzet Mazı   | 18.07.2022
Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkanı Ali Sezal'ın cenazesi toprağa verildi Fotoğraf: Ali Çakmak/AA

Kahramanmaraş

Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan Sezal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Abdulhamithan Camisi'ne getirildi.

Burada Sezal'ın oğlu ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal taziyeleri kabul etti.

Sezal'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine, Sezal'ın ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

1989 ve 1999 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı, 21. ve 22. dönem Kahramanmaraş milletvekilliği yapan Ali Sezal, tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti.

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