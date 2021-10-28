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Esenyurt'taki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Esenyurt'ta kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Fatih Çağlar Demirbaş, Abdülkerim Güzel   | 28.10.2021
Esenyurt'taki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

İstanbul

Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde, kağıt ambalaj üretimi yapılan iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın devam ediyor.

İhbar üzerine İstanbul'un birçok ilçesinden 20 itfaiye takımı olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, geniş alana yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fabrikada mahsur kalan olup olmadığı araştırılırken, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olarak olay yerine geldi.

Polis, güvenlik önlemi alarak, vatandaşları fabrikanın çevresinden uzaklaştırdı.

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