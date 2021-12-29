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Esenyurt'taki apartman yangınında mahsur kalan kişiler tahliye edildi

Esenyurt'ta site içindeki 19 katlı bir apartmanda çıkan yangının neden olduğu yoğun duman sebebiyle evlerinde mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Fatih Çağlar Demirbaş, Halis Akyıldız   | 29.12.2021
Esenyurt'taki apartman yangınında mahsur kalan kişiler tahliye edildi

İstanbul

Piri Reis Mahallesi 2268. Sokak'ta bulunan bir sitedeki 19 katlı bir binanın elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa zamanda olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Binayı kaplayan dumanlar nedeniyle 10 kişi evlerinde mahsur kaldı. Apartman sakinleri, rahat nefes alabilmek ve dumandan etkilenmemek için evlerinin balkonuna çıktı.

İtfaiye ekipleri de hoparlörle vatandaşlara "Panik yapmayın" diye uyarıda bulundu.

Daha sonra itfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.

Kaymakam Karagül'ün açıklaması

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, gazetecilere yaptığı açıklamada, sitede meydana gelen yangının söndürüldüğünü söyledi.

Duman nedeniyle binada mahsur kalan 10 kişinin, itfaiye ekiplerince kurtarıldığını anlatan Karagül, 9 kişinin ayakta tedavi edildiğini, 1 kişinin ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

İtfaiye ekiplerini çalışmalarından dolayı tebrik eden Karagül, Esenyurt halkına "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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