Esenyurt'ta tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
Esenyurt'ta 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
İstanbul
Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.