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Silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, TEKNOFEST KKTC’de gösteri uçuşu gerçekleştiriyor İstanbul Esenyurt'taki 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
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Esenyurt'ta tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Esenyurt'ta 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Muhammed Gencebay Gür  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Esenyurt'ta tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

İstanbul

Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Esenyurt'ta tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

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