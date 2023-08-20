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Esenyurt'ta sahipsiz köpekler mahalle sakinlerini korkutuyor

Esenyurt'ta kalabalık halde gezen sahipsiz köpekler mahalle sakinlerini ürkütüyor.

İbrahim Halil Aktürk  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Esenyurt'ta sahipsiz köpekler mahalle sakinlerini korkutuyor Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

Mevlana Mahallesi Fatih Caddesi'nde yoldan geçenlere saldıran çok sayıda sahipsiz köpek nedeniyle bölge sakinleri zor anlar yaşıyor.

Kaldırımda duran köpekleri gören bazı vatandaşlar yollarını değiştirmek zorunda kalıyor.

Mahalle sakinlerinden Muzaffer Sazak, hayvanları sevdiklerini ancak sokakta kalabalık halde gezen köpeklerden korktuklarını söyledi.

Köpeklerin daha önce defalarca yoldan geçenleri ısırdığını kaydeden Sazak, "Belediyeye defalarca söyledik ilgilenen olmadı. İnsanlar sokaktan geçerken korkuyor." dedi.

Bir başka mahalle sakini Ömer Balcı da geceleri köpekler çok havladığı için rahatsız olduklarını anlattı.

Grup halinde gezen köpekler nedeniyle çok kişinin korktuğunu ifade eden Balcı, "Burayı adeta istila etmişler. 20-25 tane olabiliyorlar. İnsanlar sokakta yürürken korkuyor. Herkes bu durumdan rahatsız." diye konuştu.

Bölgede çalışan esnaf da müşterilerinin sahipsiz köpekler nedeniyle iş yerlerine gelmekten çekindiklerini belirterek, yetkililerin sorunu çözmesini beklediklerini ifade etti.

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