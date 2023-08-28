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Esenyurt'ta iş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi

Esenyurt'ta iki şüphelinin lokantayı kundaklamaya çalışması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Abdülkerim Güzel  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Esenyurt'ta iş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki lokantaya 26 Ağustos'ta sabah erken saatlerde gelen iki şüpheli, kapının bulunduğu camlı kısmı kırmaya çalıştı.

Bu sırada iş yerinin alarmı çalarken, iki şüpheli arabadan aldıkları şişedeki yanıcı maddeyi iş yerinin giriş kısmına döktü. Yangın başlatan iki şüpheli, daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki şüphelinin camı kırmaya çalışması, sonrasında da şişedeki yanıcı maddeyi dökerek iş yerinin giriş kısmını ateşe vermesi yer aldı.

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Esenyurt'ta iş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi
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