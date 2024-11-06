Esenyurt'ta Can Aksoy'un başkanlığındaki ilk encümen toplantısı yapıldı
Toplantıda, engelli çocuk parkları yapılması, "Alo Zabıta" hattı kurularak pazar nizamının sağlanması ve pazarlarda kadınların ulaşabileceği sıhhi alanların düzenlenmesi kararlaştırıldı.
İstanbul
Esenyurt Belediye Başkan Vekili ve Vali Yardımcısı Can Aksoy'un başkanlığındaki ilk belediye encümen toplantısında, engelli çocuk parkları yapılması ile "Alo Zabıta" hattı kurularak pazar nizamının sağlanması kararlaştırıldı.
Aksoy'un, belediye encümenin memur üyeleriyle yaptığı toplantıda, vatandaşları ilgilendiren konularda alınacak önlemler konuşuldu.
Toplantıda, engelli çocuk parkları yapılması, pazarlarda dileyen vatandaşın şüphelendiği kilo ölçümlerini yapabileceği tartı aletlerinin yerleştirilmesi, pazar alanlarında kadınların ulaşabileceği sıhhi alanların düzenlenmesi ve "Alo Zabıta" hattı kurularak pazar nizamının sağlanması kararlaştırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.