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Esenyurt'ta aracın üzerine çıkıp bağıran kadın cep telefonuyla görüntülendi

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kadının, tartıştığı kişinin aracının kaputuna çıkarak bağırması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mehmet Ali Derdiyok   | 01.10.2022
Esenyurt'ta aracın üzerine çıkıp bağıran kadın cep telefonuyla görüntülendi

İstanbul

Pınar Mahallesi 1267 Sokak'ta dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yabancı uyruklu bir kadın, tartıştığı kişinin aracının üstüne çıkarak oturdu.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülere göre, hareket etmeye başlayan aracın kaputuna oturan kadın, sürücü ve çevredekilere bağırdı. Hareket eden araçtan inmeyen kadın, kaputa da elleriyle vurdu.

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.


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