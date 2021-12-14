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Esenyurt’ta dairede çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi

Esenyurt’ta binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangında, yabancı uyruklu 4 çocuk hayatını kaybetti.

Muhammed Gencebay Gür   | 14.12.2021
Esenyurt’ta dairede çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi Fotoğraf: Ali Ebubekir Tokcan/AA

İstanbul

Suriye uyruklu ailenin yaşadığı Üçevler Mahallesi 887. Sokak’taki binanın bodrum katında bulunan dairede, elektrikli sobadan kaynaklanan yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın sırasında bir kadın ve bir çocuk itfaiye ekiplerince kurtarılarak, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerce 4 çocuğun ise yangında yaşamını yitirdiği belirlendi.

Söndürme çalışmalarının ardından polis ve olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı.​​​​​​​

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 02.50 sıralarında Esenyurt ilçemizin Üçevler Mahallesi 887. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki ikamette yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilerek müdahale edilmiş ve yangın söndürülmüştür. Çıkan yangında yabancı uyruklu 4 çocuk hayatını kaybetmiş̧, çocukların annesi ve 1 çocuk kurtarılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan elim olayda hayatını kaybeden çocuklara Allah’tan rahmet, acılı ailemize sabırlar dileriz. Esenyurt ilçemize ve Üçevler Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun."


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