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Esenler'de kentsel dönüşümdeki binadan kopan beton blok dükkanın üzerine düştü

Esenler'de, kentsel dönüşüm kapsamında çalışma yapılan 4 katlı binadan kopan beton blok, hırdavat dükkanının üzerine düştü.

Alper Korkmaz, İrem Demir  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Esenler'de kentsel dönüşümdeki binadan kopan beton blok dükkanın üzerine düştü Fotoğraf: Cemaleddin Turan - AA

İstanbul

Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde, yıkım çalışması yapılan binadan beton blok koptu.

Blok, binanın yan tarafındaki hırdavat dükkanının üzerine düştü.

Çalışanlar iş yerinden dışarı çıkarken olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Beton blok kaldırıldığı sırada çalışanlar hasarlı dükkandaki malzemeyi dışarıya taşıdı.

Hırdavat dükkanı sahibi Muhammet Akman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 4-5 gün önce bölgede yıkıma başlandığını söyledi.

Yıkım sırasında çıkan yangının dükkanlarına sıçradığını anlatan Akman, itfaiye ekiplerinin karşılarında olması dolayısıyla alevlerin hemen söndürüldüğünü dile getirdi.

Kendilerine yıkımın 14.30 sularında başlayacağının belirtildiğini ancak erken başladığını ifade eden Akman, "Hiçbir önlem almadan, bizim çalışanlarımız iş yerimizdeyken operatör bir anda yıkım işlemine başlıyor. Operatörün yanlış bir hamlesiyle bütün bina iş yerimizin üzerine yıkıldı, 3-4 çalışanımız can havliyle kendini dışarıya attı." dedi.

Akman, yıkım işlemi sırasında bölgede bir yetkili olmamasını eleştirdi.

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