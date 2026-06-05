Esenboğa'da taşınabilir şarj cihazı yanan yolcu uçağı tahliye edildi

Aykut Karadağ
05 Haziran 2026•Güncelleme: 05 Haziran 2026
Esenboğa Havalimanı'ndan yolcu alan uçak, kalkış için pist başına ilerlediği sırada, yolculardan T.T'ye (19) ait el bagajının içindeki taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı.
Bunun üzerine uçağın pilotu Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi.
Cihazda çıkan küçük çaplı yangın, müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü. Bu sırada uçakta bulunan yolcular tahliye edildi.
İnceleme başlatan polis ekipleri, yolcu T.T'yi gözaltına aldı.