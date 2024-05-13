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Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'e kar yağdı, sis etkili oldu.

Talha Koca  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Kent merkezinde yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan sağanak, Palandöken Kayak Merkezi'nde yerini kara bıraktı.

Kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, yağan karla pistler beyaza büründü.

Sisin de etkili olduğu bölgeye gelen bazı vatandaşlar fotoğraf çekti.

Vatandaşlardan Hasan Duymuş, AA muhabirine, fotoğraf çekmek için Palandöken'e çıktıklarını söyledi.

Duymuş, kayak merkezinde havanın soğuduğunu belirterek, "İstanbul'dan gezmeye geldik ama karla karşılaştık. Mayısta karla buluştuk, bizim için güzel oldu. Yukarılarda sis ve kar yağışı var, değişik bir durum." dedi.

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