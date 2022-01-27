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Erzurum'un Horasan ilçesinde çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı

İsmail Hakkı Demir   | 27.01.2022
Erzurum'un Horasan ilçesinde çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Erzurum
Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan ilçesindeki bir mezrada çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi. 

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