Dolar
27.04
Euro
28.88
Altın
1,930.07
ETH/USDT
1,648.30
BTC/USDT
27,166.00
BIST 100
7,784.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşuyor
logo
Gündem

Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı

Erzurum'da yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı, otobüste sıkışanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

İlhami Erkılıç, Şahap Çakır  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı Fotoğraf: Şahap Çakır/AA

Erzurum

Abdullah U. yönetimindeki 76 AAN 623 plakalı yolcu otobüsü, Horasan Sanayi Sitesi çıkışında aynı yönde ilerleyen Eyüp U'nun kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 7 kişi ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, otobüste sıkışanları kurtarmak için çalışma yürütüyor.

Jandarma ekipleri, Horasan-Erzurum kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri aldı
Türkiye, Kuzey Makedonya'daki Türk köylerinde yaşanan içme suyu sorununa çözüm arıyor
Sakarya'da sahipsiz köpekten kaçan bisikletli çocuğun yayaya çarpması kamerada
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Bazıları utanmadan, alçakça Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira edebiliyorlar

Benzer haberler

Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı

Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı

Başakşehir'de devrilen İETT otobüsündeki 7 kişi yaralandı

Bursa'da iki tır ve otobüsün karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

KOSGEB'den Erzurum'da girişimcilere 13 yılda 145 milyon liralık destek

KOSGEB'den Erzurum'da girişimcilere 13 yılda 145 milyon liralık destek
AFAD, Libya'daki uluslararası yardım ekibinin kaza geçirdiğini bildirdi

AFAD, Libya'daki uluslararası yardım ekibinin kaza geçirdiğini bildirdi
Van'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Van'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet