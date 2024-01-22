Dolar
30.24
Euro
32.92
Altın
2,023.57
ETH/USDT
2,388.40
BTC/USDT
40,929.00
BIST 100
8,050.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çankaya’nın Maltepe semtinde bir binanın çatısından çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Gündem

Erzurum'da yerleşim yerinde yiyecek arayan kurt sürüsü güvenlik kamerasında

Erzurum'un İspir ilçesinde aç kalan kurt sürüsünün, mahallede yiyecek arayışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Talha Koca  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Erzurum'da yerleşim yerinde yiyecek arayan kurt sürüsü güvenlik kamerasında

Erzurum

İl genelindeki kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları, yerleşim yerlerine iniyor.

İspir'de de aç kalan 6 kurt, gece saatlerinde Zeyrek Mahallesi'ne geldi.

Kurtların evlerin arasında dolaşıp yiyecek aradığı anlar çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgilendirme Toplantısı'nın ilki başladı
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında yeni iddianame hazırlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İlk Türk Astronot Gezeravcı'ya) Tüm milletimize ilham kaynağı oldun"
İçişleri Bakanlığından sahte ve standart dışı plaka uyarısı
Balıkesir’de hıza saatte 80 kilometreyi bulan poyraz hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Erzurum'da yerleşim yerinde yiyecek arayan kurt sürüsü güvenlik kamerasında

Erzurum'da yerleşim yerinde yiyecek arayan kurt sürüsü güvenlik kamerasında

"Rotahane"nin 66'ncı gezi durağı Erzurum oldu

Karın 1 metreyi aştığı Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezleri tatilde öğrencileri bekliyor

Ekstrem sporcuları Erzurum'da 230 metre yükseklikteki kayalıklardan atladı

Ekstrem sporcuları Erzurum'da 230 metre yükseklikteki kayalıklardan atladı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen "Depremzede bebekler" karesine oy verdi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen "Depremzede bebekler" karesine oy verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet