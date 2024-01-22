Erzurum'da yerleşim yerinde yiyecek arayan kurt sürüsü güvenlik kamerasında
Erzurum'un İspir ilçesinde aç kalan kurt sürüsünün, mahallede yiyecek arayışı güvenlik kamerasına yansıdı.
Erzurum
İl genelindeki kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları, yerleşim yerlerine iniyor.
İspir'de de aç kalan 6 kurt, gece saatlerinde Zeyrek Mahallesi'ne geldi.
Kurtların evlerin arasında dolaşıp yiyecek aradığı anlar çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.