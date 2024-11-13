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Erzurum'da sis, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oldu

Erzurum'da sis etkili olurken Kars ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle su göletleri dondu, araçlar örtülerle korunmaya çalışıldı.

İlhami Erkılıç, Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci, İdris Karaoğul, Günay Nuh  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Erzurum'da sis, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oldu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Erzurum

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da araçların camları buz tuttu, kaldırım ve yollarda buzlanma, ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu.

Kent genelinde sabah erken saatlerde etkili olan sis nedeniyle bazı kesimlerde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü, sürücüler, trafikte dikkatli ilerlemeye çalıştı.

Bazı cami ve yerleşim yerleri sisle kaplandı.

Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı göletler dondu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü kentte, küçük göletler buz tuttu, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Bazı vatandaşlar da araçlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü ilçede araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Vatandaşlardan Abbas Tekçe, "Geceleri çok soğuk oluyor, sabah arabalarımızı çalıştıramıyoruz, akülerimiz boşalıyor." dedi.

Diğer yandan koyun besicileri de meralarda koyunlarını otlatmaya çalıştı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü kentte, buzlanma ve kırağı oluştu.

Soğuk nedeniyle araç camlarının buzla kaplandığı ve bitkilerde kırağının oluştuğu şehirde, bazı vatandaşların araçlarını branda benzeri örtülerle soğuktan korumaya çalıştığı görüldü.

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