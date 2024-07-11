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Erzurum'da selden etkilenen mahallelerde yaralar sarılıyor

Erzurum'da son günlerde etkili olan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı selden etkilenen 11 ilçedeki 36 mahallede yaralar sarılıyor.

Muhammet Mutaf  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Erzurum'da selden etkilenen mahallelerde yaralar sarılıyor

Erzurum

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekman'ın Kalaycı, Hamzanlar, Mollamehmet ve Dalsöğüt, Pasinler'in Büyüktuy, Pusudere, Küçüktuy ve Yeniköy, Karayazı'nın Sukonak ve Dörtpınar, Karaçoban'ın Kopal, Uzundere'nin Sapaca, Çamlıyamaç, Gölbaşı, Cevizli, Seyitefendi, Dikyar, Ulubağ, Gölbaşı, Cevizli ve Çağlayan, Oltu'nun Sarısaz ve Dikyar, Tortum'un Pirinkayalar, Horasan'ın Çamlıkale, Kadıcelal, Akçatoprak, Kükürtlü ve Harçlı, Narman'ın Alabalık, Köprüköy'ün Akça ve Ağcaşar ile İspir'in Sarıkonaklar, Köprüköy, Halilpaşa ve Çamlıkaya mahalleleri selden etkilendi.

Bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı, tarım arazileri, ahır ve evlerin zarar gördüğü, 95 hayvanın da telef olduğu selin ardından Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında vatandaşların yaralarının sarılması için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandı.

Evleri yıkılan vatandaşlara ilk etapta çadır ve konteyner temin edildi, temiz su ve kanalizasyon altyapıları hazır hale getirildi, Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelere altyapı için boru ve malzeme desteği ulaştırıldı.

Zarar tespit çalışmaları tamamlandı

Selin meydana geldiği bölgelerde su tahliyesine devam edilirken, yaralı vatandaşlar tedavi altına alındı, ekipler hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

Selden zarar gören ailelere psiko-sosyal destek çalışmaları başlatıldı. Kızılay ekipleri, afetten etkilenenler için 20 mutfak seti, 80 battaniye, 80 yatak ve benzeri ihtiyaç malzemelerini bölgeye sevk etti.

Mobil baz istasyonları bölgeye intikal etti, yol açma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Elektrik hatlarındaki arızalar giderildi ve İspir ile Uzundere'de ise bu yöndeki çalışmalar devam ediyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ailelerin ihtiyaçlarına göre, gıda paketi, hijyenik malzeme ve 10 biner lira nakdi yardımda bulundu.

Vali Çiftçi, en kısa sürede yaraların sarılacağına belirterek, "Sel felaketinde hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza şifa diliyorum. İnşallah hep birlikte selin oluşturduğu yarayı saracağız. Vatandaşlarımızın bizlerden ve AFAD’tan gelecek ikazlara uymalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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