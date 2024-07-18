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Erzurum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Talha Koca, Yunus Hocaoğlu  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Erzurum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Erzurum

Birçok noktada yolların su altında kaldığı ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği kentte, polis ekipleri alt geçitleri trafiğe kapattı.

Bazı araçlar şehir merkezindeki Fil Geçti, Aziziye ve Hamidiye köprülerinin alt geçitlerinde oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı. Ekipler, bu köprüleri araç girişine kapattı.

Su birikintileri nedeniyle arıza yapan ve mahsur kalan bazı araç sürücüleri de ekiplerden destek istedi.

Merkezdeki Çaykara Caddesi Öğretmen Evi Kavşağı'nda da kaldırımdan yola bakan bölümün bir kısmı sel nedeniyle çöktü.

Polis ve zabıta ekipleri yola bariyer koyarak yaya geçişini engelledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de şehrin farklı noktalarında meydana gelen su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kentte sağanağın etkisiyle cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu oluştu.

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