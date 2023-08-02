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Erzurum'da otomobilde biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaş hastanelik oldu

Erzurum'da, geçen hafta bulundukları otomobilde biri çakmağına gaz doldururken, diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaşın ikinci ve üçüncü derece yanık teşhisiyle sevk edildikleri hastanede tedavilerine devam ediliyor.

İlhami Erkılıç  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Erzurum'da otomobilde biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaş hastanelik oldu Fotoğraf: İlhami Erkılıç - AA

Erzurum

Palandöken ilçesindeki Yıldızkent semtinde geçen hafta meydana gelen olayda, otomobilde oturan iki arkadaştan biri çakmağına gaz doldurmaya çalışırken diğeri de kendi çakmağıyla sigara yakmaya kalkınca patlama meydana geldi.

Elleri ve kollarından yaralanan gençler B.P ve E.U, hızla otomobilden dışarı çıkıp alev alan kıyafetlerini söndürdü.

Özel bir hastanenin acil servisine götürülen B.P ve E.U, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edilen gençlerin tedavisi sürüyor.

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Erzurum'da otomobilde biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaş hastanelik oldu
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