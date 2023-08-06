Dolar
26.97
Euro
29.68
Altın
1,942.80
ETH/USDT
1,831.50
BTC/USDT
29,047.00
BIST 100
7,400.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Erzurum'da manav çalışanı şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile sürüklendi

Erzurum'un Palandöken ilçesinde manav çalışanının şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile bir süre sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Talha Koca  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Erzurum'da manav çalışanı şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile sürüklendi

Erzurum

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde 212. Sokak'taki bir manavda çalışan 26 yaşındaki Burak Abuş, rüzgarın şiddetlendiğini görünce manav önündeki şemsiyeyi kapatmak istedi.


Şemsiyeyi kapattığı esnada etkisini artıran rüzgar, Abuş'u şemsiyeyle yaklaşık 5 metre sürükledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerinde baygınlık geçiren Abuş, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şemsiyeyle savrulan Burak Abuş, AA muhabirine, 2 gün yoğun bakımda müşahede altında tutulduğunu söyledi.

Abuş, o anki ters psikolojiyle şemsiyeyi bırakamadığını belirterek, "Rüzgar vardı, şemsiyeyi kapatmak istedim. İpleri sarılmıştı ben de şemsiyeyi tutan çivi çıkarmaya çalışıyordum. Şemsiyeyi tutarken rüzgarın etkisiyle birlikte uçtum. Yaklaşık 5 metre savrulmuşum. Kafamı vurup bayılmışım. Gözümü açtığımda yerde yatıyordum. Sonra tekrar kendime geldiğimde hastanedeydim. Kafam kanıyordu, omzumdan darbe almıştım. İç kanamadan şüphelendiler. Şükürler olsun bir sıkıntı olmadı." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da manav çalışanı şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile sürüklendi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da
Edirne'de şiddetli sağanak etkili oldu
Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişi yakalandı
Antalya'da sıcak hava ve nem oranı yüksekliği nedeniyle caddeler boş kaldı

Benzer haberler

Erzurum'da manav çalışanı şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile sürüklendi

Erzurum'da manav çalışanı şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile sürüklendi

Erzurum'da sağanak etkili oldu

Erzurum'un "kültür ve sanat evi" ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

KUDAKA yılın ilk 6 ayında 8 proje için 35 milyon lira destek sağladı

KUDAKA yılın ilk 6 ayında 8 proje için 35 milyon lira destek sağladı
Erzurum'da otomobilde biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaş hastanelik oldu

Erzurum'da otomobilde biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaş hastanelik oldu
Devletten aldığı destekle yaptığı bağlamalar yurt dışından ilgi görüyor

Devletten aldığı destekle yaptığı bağlamalar yurt dışından ilgi görüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet