Erzurum'da 133 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 133 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum
Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 133 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.