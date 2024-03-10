Dolar
31.93
Euro
34.99
Altın
2,178.78
ETH/USDT
3,900.20
BTC/USDT
69,378.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni”nde konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde halka hitap ediyor.
logo
Gündem

Erzurum'da 133 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 133 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İlhami Erkılıç  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Erzurum'da 133 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum

Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 133 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazanda, dünyada en uzun ve kısa oruç arasındaki fark 4 saati geçmeyecek
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Erzurum'da 133 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Başkentte STK'lar, Gazze'ye destek için ABD Büyükelçiliğine yürüdü

Benzer haberler

Erzurum'da 133 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da 133 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van'da çığ nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı

Van, Hakkari ve Bitlis'te 393 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu
Kentsel dönüşümün sürdüğü Erzurum'da yapıların yüzde 40'ı depremlerde risk altında

Kentsel dönüşümün sürdüğü Erzurum'da yapıların yüzde 40'ı depremlerde risk altında
İşitme Engelli A Milli Erkek Futsal Takımı, olimpiyat şampiyonluğu hedefliyor

İşitme Engelli A Milli Erkek Futsal Takımı, olimpiyat şampiyonluğu hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet