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Erzurum'a "zorunlu iniş yapan" yolcular için Hindistan'dan yeni uçak geldi

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağındaki yolcuların gönderilmesi için farklı bir uçak kente geldi.

Muhammet Mutaf, Yunus Hocaoğlu  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Erzurum'a "zorunlu iniş yapan" yolcular için Hindistan'dan yeni uçak geldi Fotoğraf: Muhammet Mutaf / AA

Erzurum

Hindistan Havayollarına ait uçak, Mumbai-Frankfurt seferi sırasında yolculardan birinin peçeteye yazdığı "Uçakta bomba var" notuyla ihbarda bulunması üzerine dün saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Uçağın zorunlu inişi sonrası havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmesinin ardından 247 yolcu ile mürettebat tahliye edildi, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama yapıldı.

Güvenli şekilde üzerlerinde arama yapılarak dış hatlar alanına alınan yolcular, ihtiyaçları karşılanarak dinlendirildi.

Uçağın bagaj kısmındaki yolculara ait bütün bavul ve bagajlar indirildikten sonra hem X-ray cihazıyla hem de arama köpeğiyle arama çalışmaları tamamlandı.

Dün saat 23.30 itibarıyla tamamlanan tüm arama tarama çalışmaları sonunda, bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi.

Havalimanı misafir parkına alınan uçak ile dış hatlar terminalinde istirahat eden yolcuların bekleyişi sürüyor.

Öte yandan Hindistan'dan gelen aynı firmaya ait farklı bir uçak, saat 15.40'ta Erzurum Havalimanına iniş yaptı.

Yeni gelen uçak, dış hatlarda misafir edilen yolcuların bindirilmesi ve bagajların yüklenmesinin ardından Frankfurt seferini gerçekleştirecek.

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