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Erzurum ve Kars'ta termometreler sıfırın altında 6 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 6 dereceyle Erzurum ve Kars'ta ölçüldü.

Selami Küçükoğlu, Hüseyin Demirci   | 26.10.2021
Erzurum ve Kars'ta termometreler sıfırın altında 6 dereceyi gösterdi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 19, Erzincan'da 15, Iğdır'da 13, Ağrı'da 12, Erzurum'da 10, Kars ve Ardahan'da 8 derece olması bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars ve Erzurum'da 6, Ağrı'da 5, Ardahan'da 3, Erzincan'da 1, Tunceli'de 0, Iğdır'da ise 5 derece ölçüldü.

Sarıkamış'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Allahuekber ve Soğanlı dağlarının karla kaplandığı ilçede, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesine de mevsimin ilk karı düştü.

Bitkiler ile araç camlarının kırağı tuttuğu ilçede, soğuk hava etkili oluyor.

Vatandaşlardan Fevzi Cihangir, havaların soğumaya başladığını belirterek, "Dünden itibaren dağlara kar yağdı. Gece de hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü ve bayağı soğuktu." dedi.

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