Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava sis ve buzlanmaya neden oluyor
Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Erzurum
Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erzurum'da, yüksek kesimlerdeki kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu.
Kuzey bölgelerde ise yer yer sis etkili oldu.
Ardahan
Ardahan'da da gece yaşanan dondurucu soğuk nedeniyle buzlanma meydana geldi.
Fotoğraf: Günay Nuh/AA
Park halindeki araçlar ve bitkiler kırağı tuttu.
Kentteki oturma banklarının üstünde de kırağı oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.