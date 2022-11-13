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Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava sis ve buzlanmaya neden oluyor

Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

İlhami Erkılıç, Günay Nuh   | 13.11.2022
Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava sis ve buzlanmaya neden oluyor Fotoğraf: İlhami Erkılıç/AA

Erzurum

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erzurum'da, yüksek kesimlerdeki kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu.

Kuzey bölgelerde ise yer yer sis etkili oldu.

Ardahan

Ardahan'da da gece yaşanan dondurucu soğuk nedeniyle buzlanma meydana geldi.


Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Park halindeki araçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Kentteki oturma banklarının üstünde de kırağı oluştu.

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