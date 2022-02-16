Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum
Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, araçların camları buzla kaplandı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.
Ardahan
Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.
Yer yer sisin görüldüğü kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.
Soğukların yaşamı olumsuz etkilediği kentte, yol ve kaldırımlarda ise buzlanma meydana geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.