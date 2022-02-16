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Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlhami Erkılıç, Günay Nuh   | 16.02.2022
Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor Fotoğraf: İlhami Erkılıç/ AA

Erzurum

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, araçların camları buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Yer yer sisin görüldüğü kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Soğukların yaşamı olumsuz etkilediği kentte, yol ve kaldırımlarda ise buzlanma meydana geldi.

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