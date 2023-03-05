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Erzurum ve Ardahan'da kuvvetli fırtına ile kar yağışı etkili oluyor

Erzurum ve Ardahan'da kuvvetli fırtına, soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.

Günay Nuh, Yunus Hocaoğlu   | 05.03.2023
Erzurum ve Ardahan'da kuvvetli fırtına ile kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı ve Erzurum'da sıfır, Ardahan ve Kars'ta 1, Erzincan'da 4 ve Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kuvvetli fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan da soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında bulunuyor.

Ardahan-Artvin arasındaki tepeler karla beyaza bürünürken, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü.

Kar yağışının ardından özellikle yüksek noktalar beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ile beraber buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.

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