Dolar
35.02
Euro
36.84
Altın
2,646.05
ETH/USDT
3,846.50
BTC/USDT
104,212.00
BIST 100
10,004.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeniden açılan Şam Uluslararası Havalimanı’nda ilk uçuş gerçekleştirilecek
logo
Gündem

Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Günay Nuh, Sagip Sezginer  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum

Erzurum'un kırsalında etkili olan kar ve tipi nedeniyle 10 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için kırsalda karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 4, Posof'ta 1, Çıldır'da 2 ve Göle ilçesinde de 10 olmak üzere 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Özel idare ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli

Öte yandan, Posof Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ya Rabbi, Şam ve Halep'i özgürleştirdiğin gibi Kudüs'ü ve Kudüs Mevlevihanesi'ni de özgürleştir
Türkiye ve dünya gündemi
KKTC'de Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı düzenlendi
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-31" operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Ardahan'da yoğun tipi ulaşımı aksatıyor

Menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'nda kar güzelliği

Muş'ta besiciler kar örtüsü üzerinde hayvanlarını besliyor

Muş'ta besiciler kar örtüsü üzerinde hayvanlarını besliyor
Meteorolojiden bazı iller için sağanak ve kar uyarısı

Meteorolojiden bazı iller için sağanak ve kar uyarısı
Türkiye kayakta dünya sıralamasında ilk 30'a girmeyi hedefliyor

Türkiye kayakta dünya sıralamasında ilk 30'a girmeyi hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet