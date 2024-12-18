Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Erzurum
Erzurum'un kırsalında etkili olan kar ve tipi nedeniyle 10 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için kırsalda karla mücadele çalışması başlattı.
Ardahan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 4, Posof'ta 1, Çıldır'da 2 ve Göle ilçesinde de 10 olmak üzere 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Özel idare ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.
Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli
Öte yandan, Posof Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.