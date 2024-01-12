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Erzurum, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Erzurum, Tunceli, Ağrı, Ardahan ile Kars'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezleri ve ilçeler beyaz örtüyle kaplandı.

Yunus Hocaoğlu, Sidar Can Eren, Abdullah Söylemez, Günay Nuh, Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci, İdris Karaoğlu  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Erzurum, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Yunus Hocaoğlu/AA

Erzurum

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Gece boyunca yağan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Belediye ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla cadde, sokak, kaldırım ve meydanlarda kar temizleme çalışması başlattı.

Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yapıyor.

Tunceli

Tunceli’nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinde de bir süredir etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla ilçelerdeki cadde ve sokaklar ile park ve bahçeler beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı vatandaşlar evlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizledi.

Ağrı

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Ağrı’da da gece başlayıp sabaha doğru etkisini artıran kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Esnaf iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizlerken, ekipler de karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan’da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezi, sabaha doğru etkili olan kar sebebiyle beyaza büründü.

Kar ve soğuk hava, yol ve çatılarda buzlanmaya da neden oluyor.

Kars

Kars'ta dün başlayıp aralıklarla süren kar etrafı beyaz örtüyle kapladı.

Kars Belediyesi ekipleri kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Beyaza bürünen ve sisle kaplana tarihi Kars Kalesi dron ile görüntülendi.

Karın etkili olduğu Sarıkamış ilçesinde de bitkiler ve ağaçların karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

Akyaka ilçesinde de bazı vatandaşların iş yerleri önünde biriken karı temizlediği gözlendi.

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