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Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı ekim ayında yağdı.

Sagip Sezginer  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı Fotoğraf: Sagip Sezginer/AA

Erzurum

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, gece ilerleyen saatlerde şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Palandöken ilçesindeki mahallelerde, park ve bahçeler, araçlar, ağaçlar, kaldırımlar ve çatılar karla kaplandı.

Sonbahar mevsiminin yaşandığı ekim ayının ortalarında şehir merkezinde etkili olan kar vatandaşları şaşırttı.

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