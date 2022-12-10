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Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sidar Can Eren, Cüneyt Çelik, Günay Nuh, Muhammet Mutaf   | 10.12.2022
Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava etkili oluyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Erzurum

Erzurum'da yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde bazı yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.


Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Araç camlarında buzlanma oluşan kentte, park ve bahçelerdeki bankların üzeri kırağı ile kaplandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 16 santimetre ölçüldü.

Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle bitkiler, ağaçlar kırağı ile kaplandı, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kars'ı Erzurum, Iğdır ve Ardahan'a bağlayan kara yollarında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan

Ardahan'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 7 dereceye düşerken, araçların camları buzla kaplandı.

Soğuk havada yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere vatandaşlar yem verdi.


Fotoğraf: Aykut Temur/AA

Göle ilçesinde ise soğuk havanın yanı sıra sis de etkisini gösterdi.

Tunceli

Tunceli’nin Pülümür ve Ovacık ilçelerinde de soğuk hava nedeniyle dereler kısmen buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Bu ilçelerde besicilik yapan bazı vatandaşlar, hayvanlarının karınlarını doyurmak için soğuk havada mesai yaptı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ilçelerde, sürücüler yollarda ilerlemekte zorlandı.

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