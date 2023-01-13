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Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Cüneyt Çelik, Günay Nuh, Hilmi Tunahan Karakaya, İdris Karaoğlu, Abdullah Söylemez, Yasin Çavdar, Hüseyin Demirci   | 13.01.2023
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oluyor Fotoğraf: Leyla Morkoç/AA

Erzurum

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü Erzurum'da, bazı şadırvan ve çeşmelerin çevresi, araçların camları ile kaldırım ve yollar buz tuttu.

Bazı sürücüler ise araçlarını dondurucu soğuklardan korumak için bez ile örttü.

Kars

Termometrelerin sıfırın altında 17 dereceyi gösterdiği Kars'ta ise dereler ve göletler buzla kaplandı.

Bitki ve ağaçların kırağı tuttuğu kentte, iş yerlerinin camları buz tuttu.

Sarıkamış ilçesinde de akarsular dondu, doğal gaz bacalarında sarkıtlar oluştu.

İlçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kırağı tutan sarıçam ağaçları güzel görüntü oluşturdu.

Vatandaşlardan Ümit Aygün, bu sene beklenen karın yağmadığını belirterek, "Hava çok kötü ayaz yapıyor, arabalar çalışmıyor." dedi.

Akyaka ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

Ardahan

Ardahan'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 21 derece ölçüldü.

Kentte dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Akarsu ve göletlerin donduğu kentte, bazı ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Ağrı

Ağrı’da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Termometrelerin gece eksi 12 dereceyi gösterdiği kentte dereler buzla kaplandı.

Ev ve iş yeri camlarının buzla kaplandığı kentte, bitkiler kırağı tuttu.

Karın yağmadığı Eleşkirt ilçesinde ise vatandaşlar hayvanlarını dağlık alanlarda otlatmaya devam ediyor.

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