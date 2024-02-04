Dolar
30.54
Euro
32.97
Altın
2,039.72
ETH/USDT
2,290.00
BTC/USDT
42,802.00
BIST 100
8,665.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adıyaman’da “Aile ve Gençlik Fonu”na ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Anıl Aydın, Cüneyt Çelik, Fırat Atmaca, Günay Nuh, Hüseyin Demirci, İlhami Erkılıç, Muhammet Ali Ateş, Sidar Can Eren  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor Fotoğraf: Cüneyt Çelik - AA

Erzurum

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu, yollarda buzlanma oluştu.

Kentteki bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken, cami bahçelerindeki şadırvanlar dondu.

Kars

Kars'ta ise kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle sulak alanlar buzla kaplandı.

Bitki ve ağaçlara kırağı düşen kentte bazı araçlar soğuk havadan etkilendi. Vatandaşlar araçlarını takviye yardımıyla çalıştırabildi.

Karla beyaza bürünen merkeze bağlı Çakmak köyünde ise güzel görüntüler oluştu.

Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Kar yağışıyla ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Karla mücadele ekipleri yollarda kar küreme ve yol genişletme çalışması gerçekleştirdi.

Dondurucu soğukların da etkisini sürdürdüğü ilçede buz sarkıtları oluştu, bitkileri kırağı çaldı.

Ardahan

Ardahan'da ise soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Göl ve akarsuların yüzeyinin buz tuttuğu kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye örttü.

Ağrı

Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Derelerin donduğu Taşlıçay ilçesinde de ağaçlara kırağı düştü, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Hamur ilçesinde çocuklar kızaklarla kayarak eğlendi.

Tunceli

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde de sabaha karşı kar etkili oldu.

Yağışla ilçedeki park ve bahçeler ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay ve İskenderun'daki hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret etti
MİT'ten terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasına darbe
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Uludağ sömestir tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Yüzeyi kar ve buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı sürüyor

Yüzeyi kar ve buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı sürüyor
Kars'ta karla kaplı köylerdeki besicilerin kış mesaisi zorlu geçiyor

Kars'ta karla kaplı köylerdeki besicilerin kış mesaisi zorlu geçiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet