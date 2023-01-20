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Erzurum ile Ardahan'da cuma namazı öncesi "kar ve yağmur" duası yapıldı

Erzurum ile Ardahan'daki camilerde cuma namazı öncesi "kar ve yağmur" duası yapıldı. En fazla kar yağışı alan illerden Erzurum ve Ardahan'da son yılların en kurak kışı yaşanıyor.

Günay Nuh, Yunus Hocaoğlu   | 20.01.2023
Erzurum ile Ardahan'da cuma namazı öncesi "kar ve yağmur" duası yapıldı

Erzurum

İl müftülükleri organizasyonunda cuma namazı öncesi camilerde bir araya gelen vatandaşlar, kuraklığa karşı dua etti.

Ardahan Müftüsü Hayri Erenay, AA muhabirine, bu sezon beklenen yağışların düşmediğini, bunun kuraklığa neden olduğunu söyledi.

Valilik izniyle bugün tüm camilerde bu yönde dua edilmesi için karar aldıklarını ifade eden Erenay, "Bütün il ve ilçelere bağlı camilerimizde cuma farzını kılmadan önce dua yapıldı. Duamızın kabul olmasını diliyoruz. Kurak geçen böyle bir mevsimde kar ve yağmurun yağması için yapılan dualarımızın kabul olmasını diliyoruz." dedi.

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